Nicolò Martinenghi | Non ne avevo per fare di più domani ci riprovo con i 200
Finale deludente in casa Italia per i 100 rana maschili agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino. Simone Cerasuolo ha mancato la medaglia per soli sei centesimi (quarto) nella gara vinta da Caspar Corbeau. Ancor più dietro un Nicolò Martinenghi, lontano dalla condizione migliore. Le parole del ranista tricolore: “È sempre sbagliato nascondersi e cercare scuse. Ogni volta che vieni in gara devi cercare di dare il meglio. Sapevo che oggi non ero in gioco per una medaglia, ero concentrato su me stesso e su quello che dovevo fare. Non stavo benissimo, sono sincero. Sono arrivato a questo campionato al meglio che potessi. 🔗 Leggi su Oasport.it
