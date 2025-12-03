Nicolò Filippucci è l’artista più ascoltato tra i partecipanti di Sanremo Giovani

A sole tre settimane dalla pubblicazione dei brani in gara a Sanremo Giovani, “ Laguna ”, uscito per Warner Records Italy, ha superato il mezzo milione di stream sulle piattaforme digitali.. Ad oggi e si prepara a prendere parte alla semifinale, in programma martedì 9 dicembre in seconda serata su Rai2. Laguna è una power ballad intensa e viscerale, capace di mettere in risalto la straordinaria sensibilità interpretativa e la potenza vocale di Nicolò, dove le onde diventano metafora dei ricordi d’amore che riaffiorano senza mai dissolversi del tutto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

