Nicolas cage e il spiderman live action previsto per il 2026

scoperta del personaggio di spider-noir e il ruolo di Nicolas Cage. Recenti anticipazioni hanno svelato dettagli inediti riguardanti il personaggio di Spider-Noir e l'interpretazione di Nicolas Cage in un progetto Marvel in fase di sviluppo. La presenza di nuovi materiali promozionali ha alimentato l'interesse degli appassionati, confermando alcuni dettagli sulla figura interpretata dall'attore e sui collegamenti con il mondo dei fumetti. nuova immagine e conferma del ruolo di Nicolas Cage. poster e dettagli ufficiali. Durante l'evento Brazil's CCXP, sono stati presentati nuovi materiali promozionali relativi a Spider-Noir.

