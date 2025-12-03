Nicola Pietrangeli oggi l’ultimo saluto | i vip presenti al funerale

Ildifforme.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti sportivi si sono recati a Ponte Milvio per l'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, scomparso all'età di 92 anni. Questa mattina era stata allestita la camera ardente al foro Italico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

nicola pietrangeli oggi l8217ultimo saluto i vip presenti al funerale

© Ildifforme.it - Nicola Pietrangeli, oggi l’ultimo saluto: i vip presenti al funerale

Scopri altri approfondimenti

nicola pietrangeli oggi l8217ultimoNicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico sulle note di Aznavour. Alle 15 i funerali - Alle 15 sono stati programmati i funerali a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio ... Lo riporta msn.com

nicola pietrangeli oggi l8217ultimoFunerali Nicola Pietrangeli, l'ultimo saluto al tennista italiano - Il feretro di Nicola Pietrangeli è arrivato nella chiesa della Gran Madre di Dio, la stessa dell'ultimo saluto per Rino Tommasi, dove fra pochi minuti ci sarà, in forma privata, la cerimonia funebre. sport.sky.it scrive

nicola pietrangeli oggi l8217ultimoPietrangeli, oggi l'ultimo saluto: la camera ardente al Foro italico (come da lui richiesto) e i funerali in forma privata - Perché la camera ardente di Nicola Pietrangeli, venuto a mancare ieri all'età di 92 ... Riporta ilmattino.it

nicola pietrangeli oggi l8217ultimoNicola Pietrangeli, la diretta dalla camera ardente. Le musiche Aznavour e la Coppa Davis. Il figlio: “Tutto come voleva lui” - È stata aperta in mattinata al Foto Italico di Roma, sul campo dedicato al grande tennista scomparso a 92 anni. Si legge su quotidiano.net

nicola pietrangeli oggi l8217ultimoRoma, camera ardente di Nicola Pietrangeli al Foro Italico sulle note di Aznavour. Il video - Tra autorità e gente comune è un via vai di persone che desidera rendere omaggio alla leggenda ... Come scrive tg.la7.it

nicola pietrangeli oggi l8217ultimoNicola Pietrangeli, aperta la camera ardente al Foro Italico – La diretta - Il Foro Italico di Roma ospita la camera ardente di Nicola Pietrangeli, morto l'1 dicembre scorso all'età di 92 anni. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nicola Pietrangeli Oggi L8217ultimo