Nicola Pietrangeli l’ultimo saluto di Adriano Panatta alla camera ardente | Video
Adriano Panatta e Luca Cordero di Montezemolo arrivano al Foro Italico per rendere omaggio a Nicola Pietrangeli nel giorno della camera ardente. L'articolo Nicola Pietrangeli, l’ultimo saluto di Adriano Panatta alla camera ardente Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, oggi camera ardente e funerali #SkySport #Tennis #Pietrangeli Vai su X
"Il padel? È il trionfo delle pippe". Così Nicola Pietrangeli, tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, morto a 92 anni il primo dicembre, nel 2022 parlava della moda del momento, il padel. Parlando a "Estate in diretta", su Rai 1, l'ex tennist - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, sulle note di 'My Way' si chiude la commemorazione al Foro italico - Alle 15 saranno celebrati i i funerali a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio ... Lo riporta rtl.it
L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo campo al Foro Italico: tanti ricordi dai presenti - Al Foro Italico di Roma è stata allestita una particolare camera ardente per salutare ... Segnala oasport.it
Commozione per l’ultimo saluto a Pietrangeli: in tanti a salutarlo al suo funerale - Tanta emozione e commozione da parte di tifosi, appassionati oltre ad amici e parenti c ... Scrive tennisitaliano.it
Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: l'ultimo saluto al tennista italiano - Accanto al feretro presente anche l'amata Coppa Davis, che ha conquistato da capitano nel 1976 in Cile. Da tennisworlditalia.com
Funerali Nicola Pietrangeli, ultimo saluto al tennista italiano in diretta - Angelo Mangiante ci racconta la giornata del saluto a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano scomparso a Roma all'età di 92 anni lo scorso 1 dicembre. sport.sky.it scrive
Pietrangeli diretta camera ardente e funerali: l’ultimo saluto a Roma live - L'addio alla leggenda del tennis italiano al campo dedicatogli, al Foro Italico. Da msn.com