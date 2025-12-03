Nicola Pietrangeli l’ultimo saluto di Adriano Panatta alla camera ardente | Video

Ilfattoquotidiano.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adriano Panatta e Luca Cordero di Montezemolo arrivano al Foro Italico per rendere omaggio a Nicola Pietrangeli nel giorno della camera ardente. L'articolo Nicola Pietrangeli, l’ultimo saluto di Adriano Panatta alla camera ardente Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nicola pietrangeli l8217ultimo saluto di adriano panatta alla camera ardente video

© Ilfattoquotidiano.it - Nicola Pietrangeli, l’ultimo saluto di Adriano Panatta alla camera ardente | Video

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nicola pietrangeli l8217ultimo salutoL'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, sulle note di 'My Way' si chiude la commemorazione al Foro italico - Alle 15 saranno celebrati i i funerali a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio ... Lo riporta rtl.it

L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo campo al Foro Italico: tanti ricordi dai presenti - Al Foro Italico di Roma è stata allestita  una particolare camera ardente per salutare ... Segnala oasport.it

nicola pietrangeli l8217ultimo salutoCommozione per l’ultimo saluto a Pietrangeli: in tanti a salutarlo al suo funerale - Tanta emozione e commozione da parte di tifosi, appassionati oltre ad amici e parenti c ... Scrive tennisitaliano.it

nicola pietrangeli l8217ultimo salutoPietrangeli, camera ardente al Foro Italico: l'ultimo saluto al tennista italiano - Accanto al feretro presente anche l'amata Coppa Davis, che ha conquistato da capitano nel 1976 in Cile. Da tennisworlditalia.com

nicola pietrangeli l8217ultimo salutoFunerali Nicola Pietrangeli, ultimo saluto al tennista italiano in diretta - Angelo Mangiante ci racconta la giornata del saluto a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano scomparso a Roma all'età di 92 anni lo scorso 1 dicembre. sport.sky.it scrive

nicola pietrangeli l8217ultimo salutoPietrangeli diretta camera ardente e funerali: l’ultimo saluto a Roma live - L'addio alla leggenda del tennis italiano al campo dedicatogli, al Foro Italico. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nicola Pietrangeli L8217ultimo Saluto