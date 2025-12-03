Nicola Pietrangeli le immagini della camera ardente al Foro Italico Il figlio Marco | Il tennis italiano gli ha dato tanta soddisfazione checché se ne dica

Al Foro Italico di Roma oggi si è tenuta la camera ardente di Nicola Pietrangeli. Il feretro del grande tennista azzurro, scomparso a 92 anni lo scorso 1 dicembre, è stato accolto sul campo a lui dedicato, esaudendo le sue volontà. “Il tennis italiano gli ha dato tanta soddisfazione, checché se ne dica”, ha commentato Marco Pietrangeli, uno dei figli, parlando con i giornalisti. “Siamo piacevolmente stupiti dall’affetto – ha aggiunto – sino alla fine è stato scanzonato, ironico, dissacrante come sempre. Era lui”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

