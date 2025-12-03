Nicola Pietrangeli la diretta dalla camera ardente Le musiche di Aznavour e la Coppa Davis Il figlio | Tutto come voleva lui
Roma, 3 dicembre 2025 – È stata aperta sulle note di Charles Aznavour la camera ardente di Nicola Pietrangeli, allestita da questa mattina sul campo da tennis del Foro Italico a lui dedicato. È tangibile l’affetto delle tantissime persone in fila per omaggiare per il grande campione italiano, scomparso a 92 anni lunedì 1° dicembre. Un fuoriclasse che l’Italia rimpiange: era l’unico italiano inserito nella 'Hall of Fame’ del tennis mondiale. Resta ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis. Il feretro è arrivato intorno alle 9, ad attendelo c’era il trofeo della Coppa Davis che vinse da capitano nel '76. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
