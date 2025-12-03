Nicola Pietrangeli | in centinaia alla camera ardente al Foro Italico I funerali a Ponte Milvio

3 dic 2025

La salma di Nicola Pietrangeli è arrivata questa mattina allo stadio che porta il suo nome all'interno del Foro Italico. Ad accoglierla, oltre ai familiari e agli amici più stretti del campione di tennis morto lunedì scorso all'età di 92 anni, anche il picchetto d'onore dei carabinieri schierato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

