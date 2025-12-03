Nicola Pietrangeli | il messaggio privato di Sinner ai figli diventa un caso l’ultimo saluto a Ponte Milvio

La polemica sul messaggio di condoglianze: “Preferisco non commentare”. «Del messaggio è stato scritto, preferisco non commentare su questo. Ognuno agisce come crede». Con queste parole Filippo Pietrangeli ha liquidato la polemica nata attorno alle condoglianze di Jannik Sinner, intervenendo alla camera ardente allestita al Foro Italico per il padre Nicola. Dopo che molti avevano fatto notare l’assenza di un messaggio pubblico da parte del numero 2 del mondo, l’entourage di Sinner aveva chiarito che il tennista aveva inviato un messaggio privato alla famiglia. Un dettaglio su cui nemmeno l’altro figlio, Marco Pietrangeli, ha voluto soffermarsi: «Non so se sia arrivato un messaggio di Jannik. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nicola Pietrangeli: il messaggio privato di Sinner ai figli diventa un caso, l’ultimo saluto a Ponte Milvio

