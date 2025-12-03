Nicola Pietrangeli il fratello Filippo alla camera ardente | Aznavour era il suo mito

3 dic 2025

Si è aperta sulle note di Aznavour la camera ardente per Nicola Pietrangeli nel campo che porta il suo nome al Foro Italico, a Roma. Campo che lo vide trionfare, primo italiano, agli Internazionali d’Italia. Il fratello Filippo ha voluto ricordare un aneddoto che lega il campione di tennis, morto lunedì 1 dicembre all’età di 92 anni, al cantante francese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nicola pietrangeli il fratello filippo alla camera ardente aznavour era il suo mito

© Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, il fratello Filippo alla camera ardente: “Aznavour era il suo mito”

