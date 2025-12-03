Nicola Pietrangeli il figlio Marco in lacrime ricorda il papà

Lapresse.it | 3 dic 2025

Sul campo del Foro Italico a lui intitolato è stata allestita la c amera ardente di Nicola Pietrangeli, ed è un continuo via vai di gente che ha voluto rendere omaggio al campione di tennis scomparso a 92 anni. “Il tennis italiano gli ha dato tanta soddisfazione, checché se ne dica”, ha detto Marco Pietrangeli, uno dei figli, parlando, in lacrime, con i giornalisti. “Siamo piacevolmente stupiti dall’affetto – ha aggiunto – sino alla fine è stato scanzonato, ironico, dissacrante come sempre. Era lui”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nicola Pietrangeli, il figlio Marco in lacrime ricorda il papà

