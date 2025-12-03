Nicola Pietrangeli camera ardente al Foro Italico sulle note di Aznavour Alle 15 i funerali

(Adnkronos) – La salma di Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni, è stata accolta questa mattina nel campo che porta il suo nome, all’interno del complesso del Foro Italico di Roma, dove è stata allestita la camera ardente. Sarà possibile rendere l'ultimo omaggio al grande tennista azzurro fino alle 14. Poi alle ore 15 sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

