Nicola Pietrangeli camera ardente al Foro Italico di Roma
Il 3 dicembre al Foro Italico è stata aperta la camera ardente di Nicola Pietrangeli, con un continuo afflusso di persone venute a rendere omaggio al campione scomparso a 92 anni. I figli hanno ricordato il desiderio del padre di essere salutato sul campo che portava il suo nome. Lo hanno descritto come un uomo capace di catalizzare l’attenzione e che non ha mai rinunciato a divertirsi, stando però molto attento alla salute e alla prevenzione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
