Nicola Pietrangeli aperta la camera ardente al Foro Italico – La diretta

Il Foro Italico di Roma ospita la camera ardente di Nicola Pietrangeli, morto l’1 dicembre scorso all’età di 92 anni. Icona dello sport, è l’unico italiano ad essere stato inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Inoltre è ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). I funerali si svolgeranno questo pomeriggio in forma privata. L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli – La diretta Inizio diretta: 031225 09:30 Fine diretta: 031225 18:00 10:12 031225 La Camera dei deputati ricorda il tennista Si è tenuto nell’Aula di Montecitorio un momento di ricordo del tennista Nicola Pietrangeli, morto due giorni fa a 92 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, aperta la camera ardente al Foro Italico – La diretta

