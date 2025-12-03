Nicola Pietrangeli Alberto di Monaco a Roma omaggia il campione | Era un uomo splendido

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era un uomo veramente splendido”. Anche il principe di Monaco, Alberto II, ha reso omaggio a Roma a Nicola Pietrangeli, nel giorno del funerale dell’ex campione di tennis morto lo scorso 1 dicembre all’età di 92 anni. “Ci tenevo molto, era presente anche la famiglia – ha detto Alberto di Monaco -. Sono molto commosso di essere qui. Era sempre presente nei momenti importanti della mia vita”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nicola pietrangeli alberto di monaco a roma omaggia il campione era un uomo splendido

© Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, Alberto di Monaco a Roma omaggia il campione: “Era un uomo splendido”

