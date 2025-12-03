Nicola Pietrangeli Abodi alla camera ardente | Oggi è una giornata di dolce tristezza

Anche il ministro dello Sport Andrea Abodi tra i tantissimi che hanno voluto rendere omaggio a Nicola Pietrangeli, alla camera ardente allestita al Foro Italico, sul campo intitolato al grande tennista scomparso all’età di 92 anni. “E’ una dolce tristezza quella di oggi. E’ la rappresentazione migliore di ciò che è stato Nicola nella sua capacità di affrontare la vita di petto, di prenderla in tutte le sue forme, nei momenti lieti e in quelli complicati. Nicola rappresenta l’eccellenza delle persone, lui nell’espressione più clamorosa che lo sport mette a disposizione”, ha dichiarato Abodi, parlando con i giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: “Oggi è una giornata di dolce tristezza”

