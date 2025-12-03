Nicola Pagan muore travolto dal terreno nello scavo del cantiere per la posa dei tubi del gas Aveva 58 anni

PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Un operaio di 58 anni, Nicola Pagan, residente a Piove di Sacco, stamani è stato travolto dal terreno mentre stava lavorando all'interno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nicola Pagan muore travolto dal terreno nello scavo del cantiere per la posa dei tubi del gas. Aveva 58 anni

