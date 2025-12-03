Never Meet rinasce | Gayà e Dino Brown riaccendono la dance italiana
Una nuova versione di Never Meet riporta al centro della scena la voce di Gayà e la sensibilità sonora di Dino Brown. È un ritorno che intreccia passato e presente della dance italiana, con un suono capace di dialogare con il tempo di oggi senza recidere le proprie radici. Il ritorno di Never Meet Tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
