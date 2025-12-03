Nettuno spaccio al parco Palatucci | arrestati due pusher

Nettuno, 3 dicembre 2025 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato 2 persone – un 20enne di Ardea e un 30enne di Nettuno – gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti svolto nei pressi del parco Palatucci di Nettun o, i carabinieri del N.O.R. – Aliquota Operativa hanno sorpreso i due mentre c edevano sostanza stupefacente a un acquirente. I militari sono immediatamente intervenuti e li hanno bloccati, rinvenendo 16 g di cocaina, suddivisi in 32 dosi, occultati nelle loro tasche, nonché 135 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

