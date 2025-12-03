Netflix multata per 40mila euro | la serie Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio rivela file audio riservati

Il Garante della Privacy ha preso una posizione netta sulla docuserie Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio, uscita su Netflix nel luglio 2024. La società di produzione Quarantadue srl dovrà pagare una sanzione di 40mila euro e rimuovere immediatamente 46 file audio dalla serie. Si tratta di messaggi vocali e conversazioni telefoniche dei genitori di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra scomparsa nel novembre 2010 e ritrovata assassinata tre mesi dopo in un campo a Chignolo d’Isola, in provincia di Bergamo La decisione arriva dopo il reclamo presentato il 24 settembre 2024 da Fulvio Gambirasio e Maura Panarese, i genitori della vittima, attraverso i loro legali Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

