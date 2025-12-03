Netflix multata per 40mila euro | la serie Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio rivela file audio riservati
Il Garante della Privacy ha preso una posizione netta sulla docuserie Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio, uscita su Netflix nel luglio 2024. La società di produzione Quarantadue srl dovrà pagare una sanzione di 40mila euro e rimuovere immediatamente 46 file audio dalla serie. Si tratta di messaggi vocali e conversazioni telefoniche dei genitori di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra scomparsa nel novembre 2010 e ritrovata assassinata tre mesi dopo in un campo a Chignolo d’Isola, in provincia di Bergamo La decisione arriva dopo il reclamo presentato il 24 settembre 2024 da Fulvio Gambirasio e Maura Panarese, i genitori della vittima, attraverso i loro legali Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
40mila euro di multa per l’utilizzo improprio delle conversazioni della famiglia di #YaraGambirasio: audio privati utilizzati nella docuserie andata in streaming su Netflix e incentrata sull’assassino #MassimoGiuseppeBossetti, condannato all’ergastolo in terzo g - facebook.com Vai su Facebook
Multa da 40mila euro alla serie tv su Yara: «Usate intercettazioni dei genitori non finite a processo» - Il Garante della privacy si è mosso dopo un esposto partito dalla stessa famiglia della 13enne, appena dopo la pubblicazione della serie su Netflix ... Segnala msn.com
“Stop alla diffusione degli audio dei genitori di Yara. Erano riservati”: il Garante della privacy sanziona la docuserie Netflix su Bossetti. Multa da 40mila euro - Il Garante della privacy ha comminato 40mila euro di multa alla produzione per aver diffuso messaggi vocali riservati ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Yara Gambirasio, multa da 40mila euro alla serie tv. «Usate intercettazioni dei genitori non finite a processo» - Il Garante della Privacy ha stabilito una multa per la produzione della docuserie «Il caso Yara Gambirasio – Oltre ogni ragionevole dubbio», diffusa sulla ... Da msn.com
Yara Gambirasio: multa da 40mila euro per gli audio nella docuserie su Bossetti - 40mila euro di multa per l'utilizzo improprio delle conversazioni della famiglia di Yara Gambirasio: audio privati utilizzati nella ... lascimmiapensa.com scrive
Il Caso Yara, multa da 40mila euro alla serie tv: “Usate intercettazioni dei genitori mai a processo” - Per il Garante della Privacy, la diffusione degli audio, 46 in tutto, non sarebbe giustificata dal diritto di cronaca e costituirebbe un’intrusione illegittima ... Da fanpage.it
Yara, il Garante: “Illeciti gli audio nella docuserie”. Multa da 40 mila euro - Imposto anche il divieto di ulteriore utilizzo delle registrazioni ... Come scrive bergamonews.it