Netanyahu | Hamas ha violato il cessate il fuoco risponderemo

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’organizzazione terroristica Hamas continua a violare l’accordo di cessate il fuoco e a compiere attacchi terroristici contro le nostre forze. La nostra politica è chiara: Israele non subirà attacchi contro i soldati delle Idf e risponderà di conseguenza”. È quanto si legge in una nota del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L’esercito israeliano (Idf) ha affermato che 5 suoi soldati sono rimasti feriti in un agguato di alcuni miliziani usciti da un tunnel a Rafah, nel sud di Gaza. Due dei presunti combattenti di Hamas sono stati uccisi dal fuoco israeliano. Secondo l’Idf, le truppe dell’unità di ricognizione della Brigata Golani hanno incontrato diversi miliziani usciti da un tunnel nella parte orientale di Rafah, un’area controllata da Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

netanyahu hamas ha violato il cessate il fuoco risponderemo

© Lapresse.it - Netanyahu: “Hamas ha violato il cessate il fuoco, risponderemo”

