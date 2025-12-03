Netanyahu ha chiesto a Trump di far pressioni su Herzog per ottenere la grazia la rivelazione di due funzionari Usa

Il leader israeliano, dopo tutto il supporto militare fornito da Biden prima e Trump poi, vorrebbe un ulteriore aiuto da Washington per i suoi guai giudiziari Netanyahu avrebbe chiesto a Trump di fare pressione su Herzog per fargli avere la grazia sui temi legati alla corruzione, frode e abus. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Netanyahu ha chiesto a Trump di far pressioni su Herzog per ottenere la grazia", la rivelazione di due funzionari Usa

