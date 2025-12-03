Primo passo verso la cooperazione economica tra Israele e Libano, inviata una delegazione governativa. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha incaricato il capo ad interim del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano di inviare un rappresentante a un incontro con i funzionari governativi ed economici in Libano. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro, sottolineando che “si tratta di un primo tentativo di gettare le basi per una relazione e una cooperazione economica tra Israele e Libano”. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Netanyahu avvia contatti economici con il Libano tramite un inviato del Consiglio di sicurezza nazionale