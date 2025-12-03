Nessuna notizia della 27enne scomparsa da Nardò | ricerche oltre i confini regionali

NARDO’ - Non si hanno notizie da circa dieci giorni di Tatiana Tramacere, la giovane salentina di origine ucraina residente a Nardò, scomparsa nel nulla lo scorso 24 novembre, dopo essere uscita di casa, mentre cresce il livello di allarme attorno alla vicenda e si moltiplicano gli appelli, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

