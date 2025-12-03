Nessun avvistamento ma proseguono senza sosta le ricerche del polacco disperso a Campo Imperatore FOTO-VIDEO

Vanno avanti, senza soluzione di continuità, dal 24 novembre, le operazioni di ricerca del cittadino polacco Karol Brozek, 44 anni, disperso sul massiccio del Gran Sasso. A coordinare le attività è la prefettura dell’Aquila e vedono impegnati quotidianamente i tecnici del Corpo nazionale soccorso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

REGGIO EMILIA- AD OGGI ANCORA NULLA NESSUN AVVISTAMENTO- Smarrita dolce gattina, domenica 19/10/2025, zona buco del signore, via settembrini (circolo onde chiare) risponde al nome di nina particolarità ha solo un occhio, chiunque l'avesse v - facebook.com Vai su Facebook

Avvistato lupo a ridosso delle case. Wwf Litorale: “Nessun allarme” Vai su X

Nessun avvistamento, ma proseguono senza sosta le ricerche del polacco disperso a Campo Imperatore [FOTO-VIDEO] - Il soccorso alpino e speleologico abruzzese fornisce un aggiornamento riguardo al 44enne Karol Brozek e ai suoi due cani di cui si sono perse le tracce dal 19 novembre ... Lo riporta ilpescara.it