Nessun avvistamento ma proseguono senza sosta le ricerche del polacco disperso a Campo Imperatore FOTO-VIDEO

Ilpescara.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanno avanti, senza soluzione di continuità, dal 24 novembre, le operazioni di ricerca del cittadino polacco Karol Brozek, 44 anni, disperso sul massiccio del Gran Sasso. A coordinare le attività è la prefettura dell’Aquila e vedono impegnati quotidianamente i tecnici del Corpo nazionale soccorso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

