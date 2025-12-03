Nel suo podcast la ex First Lady americana sottolinea la pressione culturale che purtroppo spinge al giudizio verso le donne sempre e ancora in chiave estetica

Michelle Obama ha (tra gli altri) il pregio di parlare sempre forte e chiaro, senza scorciatoie e omissioni. Durante una puntata del suo IMO podcast, che condivide con il fratello Craig Robinson, l'ex first lady USA ha denunciato la pressione psicologica alla quale sono sottoposte ogni giorno le donne, sulle quali grave la richiesta neanche troppo implicita di dover sempre apparire esteticamente piacevoli per venir prese sul serio. Michelle Obama agli Stati Uniti: «Non siete pronti per avere una donna presidente» Michelle Obama denuncia la pressione psicologica sull'estetica femminile. Ai microfoni del suo podcast, un'affascinante Michelle Obama ha sottolineato: «Quando le persone vogliono sminuire una donna, quello che fanno è attaccare il suo aspetto esteriore».

