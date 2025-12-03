Nel ricordo di mamma Bruna sono vicina a tutti coloro che affrontano malattia e sofferenza

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, torna a parlare dopo il lutto per la morte della mamma. “A nome mio e di tutta la mia famiglia, desidero esprimere la più sentita riconoscenza a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento di grande dolore per la perdita di mamma. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un video ricordo meraviglioso. Mamma . Era il 2 dicembre 2016 debuttava Aznavour mon amour al teatro Purgatorio. Credevo di aver perso questo video meraviglioso nel quale alla fine di LEI dono una rosa rossa a mia madre, dedicandole lo spettacolo. Rive - facebook.com Vai su Facebook

"Nel ricordo di mamma Bruna sono vicina a tutti coloro che affrontano malattia e sofferenza" - Le parole della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dopo il lutto: "Siamo stati circondati da un affetto sconfinato" ... Scrive perugiatoday.it

Stefania Proietti: "Grazie a coloro che ci sono stati vicini per la perdita di mamma Bruna" - La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha condiviso una nota di ringraziamento per la vicinanza espressa dalla comunità dopo la scomparsa della mamma, venuta a mancare lunedì 1° dicembre ... Secondo corrieredellumbria.it

Lutto per Enzo Salvi, è morta mamma Bruna: “Cuore spezzato” - Nei giorni precedenti, Salvi aveva deciso di lasciare spazio alla famiglia e accantonare gli ... Da dilei.it