Nel mondo 230 trial su vaccini mRna per 20 tumori sos fondi | l’allarme di Paolo Ascierto

Sono oltre 230 le sperimentazioni in corso nel mondo su vaccini a mRna contro 20 tipi di tumore, dal melanoma al polmone. Una strada promettente contro varie neoplasie, ma che sta trovando un ostacolo concreto nel taglio ai finanziamenti alla ricerca da parte dell'amministrazione Trump, che solo nei primi 3 mesi del 2025 ha ridotto del 31% i finanziamenti del National Cancer Institute e ha annunciato l'interruzione di 22 progetti mirati allo sviluppo di vaccini a mRna per un valore di 500 milioni di dollari, non nascondendo un certo scetticismo verso questa tecnologia.

