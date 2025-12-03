Il ricordo di uno dei figli del compianto campione Filippo Pietrangeli racconta che parlare di suo padre è «difficile, ma allo stesso tempo facile». Nelle ore del lutto, ammette, tornare ai ricordi offre un sollievo fragile ma prezioso, quasi un viaggio nel tempo. Di Nicola Pietrangeli padre dice che, nonostante la fama, fosse «un papà come gli altri»: affettuoso, presente a modo suo, attento a non far mancare nulla ai figli. Una figura imponente, certo, ma in senso positivo, capace di farli crescere dentro un mondo diverso da quello dei loro coetanei. Durante gli anni dei viaggi continui prima da giocatore, poi da capitano di Davis, era spesso lontano; quando però si stabilì a Roma, iniziarono davvero a condividere insieme passioni e momenti di quotidianità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Nel giorno dell'addio, il figlio Filippo racconta Nicola Pietrangeli