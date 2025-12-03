Nel giorno dell’addio il figlio Filippo racconta Nicola Pietrangeli
Il ricordo di uno dei figli del compianto campione Filippo Pietrangeli racconta che parlare di suo padre è «difficile, ma allo stesso tempo facile». Nelle ore del lutto, ammette, tornare ai ricordi offre un sollievo fragile ma prezioso, quasi un viaggio nel tempo. Di Nicola Pietrangeli padre dice che, nonostante la fama, fosse «un papà come gli altri»: affettuoso, presente a modo suo, attento a non far mancare nulla ai figli. Una figura imponente, certo, ma in senso positivo, capace di farli crescere dentro un mondo diverso da quello dei loro coetanei. Durante gli anni dei viaggi continui prima da giocatore, poi da capitano di Davis, era spesso lontano; quando però si stabilì a Roma, iniziarono davvero a condividere insieme passioni e momenti di quotidianità. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
Il giorno dell’addio al parquet è arrivato. Danilo Gallinari lo ha annunciato al mondo del basket oggi, martedì 2 dicembre attraverso un video sul suo profilo Instagram in cui ripercorre i momenti salienti della sua carriera. - facebook.com Vai su Facebook
Nel giorno dell'ultimo saluto nella sua Milano, addio da Alassio a Ornella Vanoni, artista immensa... senza fine In foto, la grandissima cantante durante l'esibizione al Roof Garden del Caffè Roma il 19 luglio 1970 e con il sindaco Marco Melgrati … instagr.a Vai su X
Filippo Di Terlizzi, figlio di Cecilia De Astis: l’ultima cena con la mamma (e le melanzane ripiene). Poi solo dolore - Milano, 28 agosto 2027 – Il ricordo di Filippo Di Terlizzi torna all’ultima cena domenicale con la madre, Cecilia De Astis. Lo riporta ilgiorno.it
Morte Maurizio Rebuzzini, il figlio Filippo non crede nell’omicidio: mio padre non litigava con nessuno - All’omicidio non ci crede proprio e pensa che la morte del padre sia dovuta a cause naturali o a un incidente. Come scrive ilgiorno.it