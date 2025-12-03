nel casertano verifiche su distanza tra sale scommesse e scuola

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Ufficio Campania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà accertare la correttezza del calcolo della distanza che separa due sale scommesse di Teverola, in provincia di Caserta, e l’istituto scolastico L. Van Beethoven. Lo riporta una nota di Agipronews. A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che ha disposto la sospensione della revoca delle licenze per la raccolta scommesse intestate a Ciro Vitolo e alla società Tredici s.r.l.s., precedentemente annullate dal Questore di Caserta per presunta violazione dei requisiti di legge relativi al rispetto della distanza minima dai ‘luoghi sensibili’, come scuole o istituti pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

