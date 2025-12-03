Per capire la sinistra di oggi è necessario guardare a quella di ieri, da cui oggi in tanti prendono spunto, e la definizione più calzante del comunismo in chiave istituzionale la diede Indro Montanelli, tra i giornalisti più illuminati del Novecento. " I comunisti non hanno lo Stato nel sangue, hanno i partiti. Stalin non è mai stato capo dello Stato e nemmeno capo del governo: era capo del partito. Il potere, nei regimi comunisti, non sta né nello Stato né nel governo. Sta nel partito ", disse il fondatore de Il Giornale in una delle sue analisi, tutt'oggi attuali. Quel che intendeva dire Montanelli è facile da capire e tratti di questa lettura si possono scorgere anche nella sinistra di oggi, quella che si reputa la vera frangia rossa del Paese, che contesta l'opposizione parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nei regimi il potere sta nel partito". Così Montanelli descriveva il comunismo