Negoziati Ucraina passo indietro Cavo Dragone? Parole inopportune per un militare | l’Analisi del generale Boni
Nessuno sviluppo positivo nei negoziati tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina dopo il colloquio di ieri, a Mosca, tra la delegazione Usa guidata da Witkoff e Kushner il presidente russo, Vladimir Putin. Secondo il Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito, Maurizio Boni, si tratta a tutti gli effetti di un deciso passo indietro, testimoniato anche dall’assenza pesante di Lavrov. Militare con una carriera di spicco alle spalle – Vicecomandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato a Innsworth (Regno Unito), Capo di Stato Maggiore dello stesso Corpo a guida italiana a Solbiate Olona (Varese) e Capo Reparto Pianificazione e Politica Militare dell’Allied Joint Force Command di Lisbona – il generale Boni è un fine analista geopolitico e militare e autore di due opere di riferimento: L’Esercito russo che non abbiamo studiato (2023) e La Guerra Russo-Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com
