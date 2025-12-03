Nba in lutto | morto a 57 anni Elden Campbell ex centro di Lakers e Pistons

Cresciuto a L.A. all'ombra del Forum, giocò per oltre 8 stagioni coi gialloviola, ma vinse il titolo coi Pistons nel 2004 battendo in finale proprio la sua ex squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba in lutto: morto a 57 anni Elden Campbell, ex centro di Lakers e Pistons

