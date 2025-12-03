NBA i Tunder fanno 13 in casa di Golden State Sorridono anche Celtics e Raptors

San Francisco (Stati Uniti), 3 dicembre 2025 - La corsa degli Oklahoma City Thunder non si ferma neppure davanti ai Golden State Warriors che, nonostante le pesantissime assenze di Steph Curry (out per un problema al quadricipite dalla gara giocata contro Houston), Jimmy Butler (dolore al ginocchio sinistro) e Al Horford, hanno dato grande filo da torcere ai campioni NBA in carica nel big match della notte. Alla fine, però, i Thunder sono riusciti a spuntarla vincendo per 124-112 al Chase Center e allungando la loro striscia positiva arrivata a quota 13 successi di fila. Una vittoria su cui c’è il timbro del solito Shai Gilgeous-Alexander: il fuoriclasse canadese si è spinto questa notte fino a quota 38 punti con 1321 dal campo, inanellando la novantaquattresima gara di fila con almeno 20 punti segnati e compiendo un altro passo verso le 126 consecutive di un mostro sacro come Wilt Chamberlain (già superato nella seconda striscia positiva più lunga). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, i Tunder fanno 13 in casa di Golden State. Sorridono anche Celtics e Raptors

Leggi anche questi approfondimenti

Playoff NBA, i Thunder fanno loro gara-7: Denver battuta 125-93, è finale di Conference - È stata forse la serie più bella e combattuta di questi playoff, e in gara- Scrive sport.sky.it

LeBron e Curry show. E i Thunder fanno 13 di fila - Oklahoma City vince per la tredicesima volta consecutiva, stavolta contro i Clippers, stabilendo il primato di franchigia e consolidando il miglior record a Ovest. Lo riporta gazzetta.it

NBA, OKC fa paura e ora torna anche Jalen Williams: debutto stanotte contro Phoenix - Dopo aver vinto il primo titolo dal loro trasferimento a Oklahoma City lo scorso giugno, i Thunder stanno dominando anche questa regular season con un record di 18- Si legge su sport.sky.it

Gli Oklahoma City Thunder si sono qualificati per le finali di NBA per la prima volta in 13 anni - Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto le finali di Western Conference dell’NBA, il campionato di basket nordamericano e il più importante al mondo, e si sono qualificati per le finali di NBA per la ... Come scrive ilpost.it