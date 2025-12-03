Nazario Pontellato l' operaio-dj morto investito da un camion mentre lavorava sull' autostrada A31 Grave il collega che era con lui
VICENZA - In un secondo la linea del cantiere è saltata: il camion ha sbandato, ha preso i due operai con lo specchietto e il fianco della cabina, schiacciandoli contro il loro furgone. Uno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
