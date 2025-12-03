Nave passeggeri fermata e multata dalla guardia costiera i dettagli
Fermata e sanzionata dalla guardia costiera di Genova una nave passeggeri. Si tratta della Vidantaworld's Elegant, sottoposta a fermo amministrativo dal Nucleo ispettivo Port State Control per gravi violazioni della normativa europea in materia di riciclaggio delle navi.Cosa ci dicono i dati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
La scorsa settimana la nave passeggeri Vidantaworld's Elegant è stata sanzionata e sottoposta a fermo amministrativo. La nave è ripartita verso Gibilterra - facebook.com Vai su Facebook
Avaria sulla MSC World Europa, nave da crociera ferma a largo di Ponza. 8500 i passeggeri a bordo - Avaria alla nave “Msc World Europa” a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza: il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07. Segnala blitzquotidiano.it
Nave ferma per 10 ore a Ponza, a bordo 8.500 persone - La nave World Europa di Msc Crociere è rimasta ferma per ore in mezzo al mare al largo di Ponza per un guasto ai motori. Come scrive quotidiano.net
Nave da crociera ferma 10 ore al largo di Ponza per blackout motori, è ripartita per la Sicilia - La World Europa di Msc, partita da Genova domenica, era rimasta bloccata da un guasto elettrico all'alba di lunedì. Segnala rainews.it
Nave Msc in avaria, 8500 passeggeri bloccati. Il testimone: "Siamo fermi con le eliche spente" - Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l'evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico ... Riporta lastampa.it
Nave MSC in avaria al largo di Ponza: «Sistema ripristinato, ora naviga verso Napoli». I passeggeri: «L'abbiamo saputo dal tg» - Avaria alla nave da crociera «Msc World Europa» a circa 8 miglia nautiche al largo dell'isola di Ponza: il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07. Secondo corriereadriatico.it