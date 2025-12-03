nautica viareggina al top successo al salone sulla componentistica

Viareggio, 3 dicembre 2025 – Al Mets Marine Equipment Trade Show di Amsterdam, il più importante salone internazionale dedicato alla componentistica e agli accessori per la nautica, hanno partecipato tra le altre anche aziende del distretto industriale che fa capo a Viareggio, e che nell’anno fatturano complessivamente decine di milioni di euro. La collettiva composta da 82 società su un totale di 1.757 metri quadrati di esposizione, ha confermato una forza che trova le sue radici in una filiera di elementi e di accessori unica al mondo, capace di fornire ai costruttori di yacht le soluzioni più innovative e di design. 🔗 Leggi su Lanazione.it

