Nato l’inquietante deriva bellicista | Cavo Dragone evoca l' attacco preventivo contro la Russia mentre Berlino prepara la guerra per il 2029

Le parole del più alto ufficiale militare dell'Alleanza atlantica hanno scatenato un terremoto diplomatico a pochi giorni dai tentativi di mediazione tra Stati Uniti, Ucraina e Russia Le dichiarazioni dell'ammiraglio italiano, Presidente del Comitato militare atlantico, scatenano tensioni int. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nato, l’inquietante deriva bellicista: Cavo Dragone evoca "l'attacco preventivo" contro la Russia mentre Berlino prepara la guerra per il 2029

