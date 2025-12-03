Natale sul Lago Maggiore | a Stresa torna Corri come Babbo Natale

Domenica 7 dicembre sul Lago Maggiore torna, come ogni anno, l'evento "Corri come Babbo Natale", la corsa non competitiva natalizia in programma a Stresa.L'appuntamento è in piazza Cadorna alle 9,30. Alle 10 partirà il mini giro di 1 chilometri (riservato ai bambini fino ai 10 anni), mentre alle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

