Natale mercatino a rischio in via Ricasoli | ipotesi casine di legno in piazza Grande

Livornotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall'inaugurazione e ancor meno dall'annuncio, rischia di saltare il mercatino di Natale in via Ricasoli patrocinato dal Comune di Livorno e organizzato da Confcommercio, in collaborazione con i commercianti della zona e Labronica eventi, inizialmente in programma dal 6 al 24. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

