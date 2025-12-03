Natale mercatino a rischio in via Ricasoli | ipotesi casine di legno in piazza Grande
A pochi giorni dall'inaugurazione e ancor meno dall'annuncio, rischia di saltare il mercatino di Natale in via Ricasoli patrocinato dal Comune di Livorno e organizzato da Confcommercio, in collaborazione con i commercianti della zona e Labronica eventi, inizialmente in programma dal 6 al 24. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
