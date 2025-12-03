Natale il clima si scalda La Lega attacca | Addobbi deludenti
Il clima natalizio a Cattolica si accende anche sul fronte politico. A intervenire è Marco Cecchini, consigliere della Lega, che punta il dito contro le scelte dell’amministrazione per queste festività. "Le luci calde del Bosco di Luce possono incantare chi passa distrattamente, ma basta fermarsi un attimo per scoprire il vero volto del Natale di Cattolica: un mix di scelte incomprensibili", attacca il consigliere. Nel mirino finisce soprattutto l’albero di piazza Nettuno, giudicato simbolo di un Natale poco convincente. "Da lontano sembra Natale, da vicino è un albero quasi morto". Critiche anche al presepe allestito al mercato coperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
