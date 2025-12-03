Natale di festa a Casamicciola il programma

Napolitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casamicciola si prepara a illuminarsi, a vibrare di colori e calore. Quella che prenderà il via domenica 7 dicembre è un’edizione pensata per far brillare gli occhi dei più piccoli e restituire a tutti un po’ di quella magia che solo le feste sanno regalare.Un programma dedicato ai veri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

natale festa casamicciola programmaA CASAMICCIOLA IL NATALE SI ACCENDE IL 7 DICEMBRE: SARA’ GRANDE FESTA IN PIAZZA - Quella che prenderà il via domenica 7 dicembre è un’edizione pensata per far brillare gli occhi dei più piccoli e restituire a tutt ... Segnala ilgolfo24.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Festa Casamicciola Programma