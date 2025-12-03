Natale artigiano | le imprese cesenati pronte alla maratona dello shopping

Imprese artigiane cesenati in pista per la maratona natalizia, pronte a intercettare le esigenze per la spesa delle famiglie in alimentari, bevande e altri prodotti e servizi tipici del Natale, consumi intercettabili da imprese artigiane operanti in 47 settori in cui si realizzano prodotti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Artigiano in Fiera 2025 Ci trovate dal 6 al 14 Dicembre al Villaggio Valtellina! STAND C116 dalle 10 alle 22.30 Birre freschissime alla spina Nuovissima birra di Natale da assaggiare Tante idee regalo per amici e parenti Risate assicurate con il nostr - facebook.com Vai su Facebook

Artigiano in Fiera, un pieno di regali in un giro del mondo lungo nove giorni - Torna il classico dell'Avvento meneghino, la kermesse in cui si inizia a respirare l'atmosfera del Natale, l'Artigiano in Fiera. Secondo tgcom24.mediaset.it

Natale, pugliesi pronti a spendere 1,5 miliardi di euro per regali e prodotti tipici. I consumi spingono le imprese - I pugliesi spenderanno quasi 1,5 miliardi di euro durante le feste di Natale. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Regali di Natale e cucine dal mondo: ad Artigiano in Fiera un viaggio di nove giorni tra shopping e gusto - Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l'appuntamento più atteso dell'Avvento meneghino: è Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione al ... Segnala msn.com

Natale, al via la campagna “Firenze Creativa Christmas: compra artigiano!” - Torna l’iniziativa promossa dal Comune di Firenze e realizzata da Artex che invita a scegliere i regali di Natale tra i prodotti realizzati da artigiani fiorentini Firenze, 5 dicembre 2024. Si legge su lanazione.it

Natale è anche lavoro. Sono 1300 in Maremma le imprese impegnate per il comparto regali - Confartigianato Grosseto lancia la campagna ’Acquistiamo locale’ per i prodotti che sono espressione del saper fare e della qualità. Come scrive lanazione.it

Confartigianato Bergamo premia le sue imprese nella Festa di Natale 2024 - Durante la tradizionale Festa di Natale, che si è tenuta mercoledì 11 dicembre al ‘Bobadilla Feeling ... Scrive bergamonews.it