Natale al Parco | tanti eventi fino alla Befana
Quest’anno il Parco Nazionale del Circeo ospita un ricco calendario di eventi per festeggiare insieme il periodo festivo.Natale al Parco si terrà dal 6 dicembre al 6 gennaio e propone una serie di attività come concerti, spettacoli, mercatini, mostre, passeggiate, laboratori, eventi per bambini e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
