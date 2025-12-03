Natale al Cremlino
– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola oggi #natale #cremlino #russia #putin #vignette #satira #natangelo #ilfattoquotidiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
