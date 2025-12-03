Natale a Villaciambra spettacoli di bolle e magie | atmosfera natalizia per grandi e piccini
Villaciambra si prepara ad un grande evento natalizio: il prossimo 19 dicembre, dalle 15:30 alle 18:30 presso lo spazio esterno della scuola materna di Villaciambra, un pomeriggio magico da vivere.Con il patrocinio del Comune di Monreale, No Stop Animation Aps ha organizzato diverse attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Natale a Villaciambra! L'atmosfera più magica dell'anno arriva anche a Villaciambra! Venerdì 19 dicembre Dalle 15:30 alle 18:30 Scuola Materna Villaciambra Un pomeriggio di pura meraviglia per tutti i bambini: Spettacolo di bolle e di magia
