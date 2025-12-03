Natale a Livorno autobus e funicolare gratis durante le festività | ecco quando
Autobus e funicolare gratuiti il 7, 8, 14 e 21 dicembre. Anche per queste festività di Natale, il Comune, in collaborazione con Autolinee Toscane, conferma il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile. L’iniziativa mira a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico nei giorni in cui. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
