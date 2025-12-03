Natale a Forlimpopoli L’albero s’accende domenica Eventi anche dentro la rocca

Sotto l’albero di Natale che si staglia nella piazza principale ai piedi della rocca, si svilupperà un corposo calendario di eventi che accompagneranno Forlimpopoli da questo fine settimana fino a poco dopo l’Epifania. "Sono tre le parole chiave di questi appuntamenti – afferma il vicesindaco con delega alla cultura, Enrico Monti –: comunità, associazionismo e solidarietà ". Nel secondo Comune per dimensioni del comprensorio forlivese, gli eventi sono vari e proposti da associazioni ed enti del territorio, non solo forlimpopolese: si va dalla consegna del Premio Artusi alla regina delle grappe Giannola Nonino (eccezionalmente fissata a dicembre), alle tombole di Natale; dai concerti di jazz, folk e classica alle commedie in teatro; dall’accensione delle luminarie ai tornei sportivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Natale a Forlimpopoli. L’albero s’accende domenica. Eventi anche dentro la rocca

