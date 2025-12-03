Natale a Fidenza Village | regali luci e sogni che volano lontano
C on l’arrivo di dicembre, c’è un posto in cui la lista dei regali non è solo un dovere da spuntare, ma un’esperienza da vivere. A Fidenza Village il Natale diventa un racconto fatto di luci, profumi, musica, tavole imbandite e guardaroba scintillanti. E mentre si sorprende chi si ama con doni speciali, ogni gesto viene valorizzato: tra miglia aeree, vantaggi esclusivi e Gift Card, il piacere di scegliere un pensiero per gli altri si trasforma in una piccola ricompensa anche per sé stessi. In fondo, lo spirito di questa stagione è tutto in una frase: “A Natale, ogni gesto è un dono. Tu sorprendi chi ami, noi premiamo te. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Solidarietà, premi e atmosfera natalizia: a Fidenza torna la Lotteria di Natale per sostenere il Protezione Civile Fidenza Ets-Odv! Sabato 20 dicembre, in Piazza Garibaldi – estrazione alle ore 17:30, con brindisi e auguri di Natale ? Un’occasione per - facebook.com Vai su Facebook
La magia del Natale a Fidenza Village con lo spettacolare Christmas Show del 13 e 14 dicembre - Quest’anno Fidenza Village invita i suoi visitatori a vivere il Natale come un viaggio immersivo tra installazioni luminose, decorazioni e momenti di condivisione. Riporta parmatoday.it
Natale Buono a Fidenza Village: lo shopping aiuta i bambini in difficoltà - Anche quest'anno, come tradizione, Fidenza Village veste lo shopping di solidarietà: dal 26 novembre al 24 dicembre sarà possibile far confezionare i proprio acquisti e ... Si legge su ilgiornale.it
Nessun centro commerciale, per risparmiare sui regali di Natale devi andare solo qui: marche di lusso a prezzi stracciati - Assolutamente no: per risparmiare sui regali di Natale devi acquistare solo qui: marche di lusso a prezzi stracciati, il risparmio è reale! Segnala sfilate.it
“Non tutti i regali arrivano da Babbo Natale”: i genitori raccontano come insegnano ai bimbi la gratitudine - Non tutti i genitori dicono ai loro figli che è Babbo Natale a portare loro i regali, alcune mamme hanno raccontato le loro tradizioni per insegnare la gratitudine ai bambini. Scrive fanpage.it