Natale a Cascia la città diventa il Christmas Wonder Village
Cascia è pronta a riaccendere la luce del Natale. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la città tornerà a trasformarsi nel Christmas Wonder Village, un mese di atmosfere incantate, tradizioni radicate, musica, spettacoli e incontri pensati per grandi e piccoli.
