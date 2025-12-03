Natale a Cascia la città diventa il Christmas Wonder Village

Perugiatoday.it | 3 dic 2025

Cascia è pronta a riaccendere la luce del Natale. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la città tornerà a trasformarsi nel Christmas Wonder Village, un mese di atmosfere incantate, tradizioni radicate, musica, spettacoli e incontri pensati per grandi e piccoli. Il percorso verso la magia si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

